O ator norte-americano Ed Asner morreu este domingo, 29 de agosto, em Los Angeles, aos 91 anos. A causa da morte não foi revelada.

"Lamentamos dizer que o nosso amado patriarca faleceu esta manhã pacificamente. Palavras não podem expressar a tristeza que sentimos", escreveu a família nas redes sociais.

Ed Asner alcançou grande popularidade pelo papel do editor Lou Grant na sitcom "The Mary Tyler Moore Show", exibida entre 1970 e 1977. O sucesso foi tanto que o ator protagonizou o segundo spin-off da série, "Lou Grant", que se desviou da comédia para o drama e contou com cinco temporadas entre 1977 e 1982.

Também emblemático no seu currículo, décadas mais tarde, foi Carl Fredricksen, protagonista do filme de animação "Up - Altamente" (2009), da Pixar, à qual deu voz. A personagem vai regressar, mais uma vez com a sua voz, na série "Dug Days", spin-off que se estreia ainda em 2021 na plataforma de streaming Disney+.

Nos últimos anos, Asner continuou a ser visto em séries como "Grace and Frankie", "Dead to Me" ou "Cobra Kai", depois de ter tido dezenas de papéis no pequeno e no grande ecrã ao longo de oito décadas. Recentemente também tinha tido participações especiais em "MacGyver", "Doom Patrol" ou "Uma Família Muito Moderna".

Nascido em Kansas City em 1929, Asner começou a carreira no teatro e estrou-se na televisão na década de 1950. Ganhou sete Emmys, sendo o ator mais galardoado da história dos prémios televisivos, e presidiu o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG) de 1981 a 1985.