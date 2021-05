MC Kevin morreu na noite deste domingo, dia 16 de maio, depois de cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o site G1, o artista brasileiro caiu do quinto andar, mas vários meios adiantam que o músico estava no 11.º andar do edifício.

A notícia da morte foi confirmada em comunicado pela Secretaria de Saúde do Rio.

De acordo com o G1, a Polícia Civil está a investigar a a morte do cantor. Segundo as primeiras informações, avançadas pela Polícia Militar, MC Kevin terá tentado saltar da varanda do seu quarto para a piscina.

O artista somava milhões de seguidores nas redes sociais e era conhecido por temas como "Cavalo de Troia", "Pra Inveja é Tchau" e "Veracruz".

"MC Kevin foi uma voz que representou a superação para milhões de fãs do funk de São Paulo, com sucessos recentes que transitavam entre a ostentação, as conquistas amorosas e as mensagens de apoio à nova geração", sublinha o G1.