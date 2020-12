O escritor britânico John Le Carré, um dos mais importantes autores de romances de espionagem de sempre, morreu este sábado à noite aos 89 anos, confirmou a sua agência no Twitter.

Entre as suas obras mais célebres estão "O Espião que Saiu do Frio", "A Toupeira" ou "O Gerente da Noite", que lhe valeram o sucesso junto da crítica e do público.

"É com uma enorme tristeza que tenho de partilhar a notícia de que David Cornwell, conhecido para o mundo como John Le Carré, faleceu após uma curta doença (sem relação com a COVID-19) na Cornualha, no sábado à noite", pode ler-se no comunicado do CEO da agência Curtis Brown, Jonny Geller. A família de Le Carré já confirmou que o escritor morreu vítima de uma pneumonia.

"Os nossos pensamentos estão com os seus quatro filhos, as suas famílias e com a sua querida mulher Jane", escreve Jonny Geller.

O comunicado avança, descrevendo o escritor como um "gigante incontestável da literatura britânica" e acrescenta que "ele definiu a era da Guerra Fria e destemidamente combateu o poder pela palavra nas décadas que se seguiram".

"O seu trabalho foi lido e amado por todo o mundo durante seis décadas. O seu terceiro romance, 'O Espião que Saiu do Frio', em 1963, tornou-o no escritor de espionagem mais famoso do mundo. A sua melhor personagem - George Smiley - apareceu em vários livros, incluindo 'A Toupeira' e 'A Gente de Smiley'", pode ler-se.

Jonny Geller lamenta a perda de "um mentor, uma inspiração e, mais importante que tudo, de um amigo".

John Le Carré, pseudónimo de David Jonh Moore Cornwell, nascido em 1931, foi professor de francês e alemão no colégio privado de Eton, Reino Unido, altura em que começou a trabalhar como agente do MI5, em 1958.

Em 1961 publicou o seu primeiro livro, "Chamada para a Morte".

O autor trabalhou para os serviços secretos britânicos de 1958 a 1964, dedicando-se depois à escrita a tempo inteiro, após o sucesso de "O Espião que Saiu do Frio", sendo que recupera alguns episódios da sua vida pessoal nas múltiplas obras que escreveu, frequentemente.

Muitos dos seus livros desenvolvem a sua ação no contexto da Guerra Fria. O final da Guerra Fria levou o autor a modernizar os temas dos seus romances, assim e introduzir nas suas obras temáticas como o terrorismo islâmico, o desmembramento da União Soviética, a política dos Estados Unidos da América no Panamá e as manobras obscuras da indústria farmacêutica em África.

Em 1998, Le Carré recebeu o título de Doutor em Letras honoris causa da Universidade de Bath. Em 2008, o jornal The Times colocou-o em 22º lugar na lista dos "Os 50 maiores escritores britânicos desde 1945". Em 2011, o autor recebeu a Medalha Goethe do Instituto Goethe e em 2012, foi distinguido com o grau de Doutor em Letras honoris causa pela Universidade de Oxford.

Em 2017 trouxe de volta à vida a personagem de George Smiley, presente em vários dos seus livros, na obra "Um Legado de Espiões", que acompanhava Smiley e um colega a serem interrogados por uma "geração sem memória ou paciência para as justificações [dos espiões] que participaram na Guerra Fria".

Nessa altura, Le Carré falou sobre a sua mais célebre personagem: "não se pode criar uma pessoa sem incluir um pouco de si mesmo [na personagem, mas] Smiley será sempre um pouco mais velho e mais sábio".

As narrativas idealizadas pelo autor já foram sujeitas a seis adaptações, no grande e no pequeno ecrã, sendo que se salientam "A Toupeira" (obra de 1974, em versão fílmica em 2010, em que Smiley foi interpretado pelo ator Gary Oldman) e "O Gerente da Noite", série exibida em Portugal nos canais AMC e RTP 2, com os atores Tom Hiddleston e Hugh Laurie nos papéis principais, baseada no livro de 1993.