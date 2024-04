Oito anos depois de um final explosivo (ou nove, pois a estreia ainda vai demorar), vai ter continuação a história de "O Gerente da Noite".

E pode dizer-se que a espera valeu a pena a espera: duas novas temporadas da célebre série de espionagem de 2016 baseada na obra de John le Carré tiveram luz verde da BBC e da nova parceira de produção, a Amazon Prime Video (antes era a AMC), que fará a distribuição fora da da Grã-Bretanha.

A principal produtora envolvida é a The Ink Factory, dirigida por Simon Cornwell e Stephen Cornwell, os filhos do escritor falecido em 2020.

Com o Deadline a revelar que a rodagem arranca ainda este ano, Tom Hiddleston regressará a um dos seus melhores papéis: a história também vai reencontrar oito anos depois o gerente de um hotel de luxo no Cairo que, na primeira temporada, se envolvia com a organização criminosa de tráfico de armas gerida por Richard Roper.

Não há detalhes sobre a história, que terá de avançar para lá do que estava no livro original: Hugh Laurie, que surpreendeu como o sinistro vilão que acabou vivo, mas em maus lençóis, surge por agora apenas anunciado como 'produtor executivo'.

Combinação de drama e 'thriller' com seis episódios, a primeira temporada em 2016 foi um enorme sucesso de audiências e crítica, com vários prémios BAFTA, Emmys e Globos de Ouro. No elenco de luxo destacavam-se ainda Tom Hollander, Olivia Colman e Elizabeth Debicki.

As novas temporadas juntam grande parte da equipa atrás das câmaras: David Farr ("MI-5", "Hanna") volta a ser o criador e argumentista, com Stephen Garrett à frente da gestão da série.

Sucedendo à dinamarquesa Susanne Bier na realização dos seis episódios da segunda temporada estará a britânica Georgi Banks-Davies, conhecida principalmente pela série "I Hate Suzie".