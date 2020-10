Eddie Van Halen, histórico guitarrista, compositor e fundador da banda Van Halen, morreu esta terça-feira, dia 6 de outubro, aos 65 anos depois de uma longa luta contra um cancro na garganta.

A notícia foi confirmada pelo filho do músico no Twitter. "Não acredito que tenho de escrever isto, ma so meu pais perdeu a sua longa e dura batalha contra o cancro. Ele foi o melhor pai que eu podia ter imaginado. Tudo o que partilhei com ele fora e dentro do palco foi uma bênção", escreveu Wolfgang van Halen nas redes sociais.

"Tenho o coração partido e acho que nunca vou recuperar verdadeiramente desta perda", frisou filho do músico, que tocava baixo na banda do pai desde 2007, ano em que o guitarrista original, David Lee Roth, voltou a tocar com os Van Halen.

De acordo com o site TMZ, o guitarrista faleceu num hospital de Santa Mónica, acompanhado pela sua esposa, Janie, pelo seu filho, Wolf, e pelo irmão, Alex. A luta contra o cancro da garganta começou há uma década, segundo o site.

Em 1972, juntamente com seu irmão Alexander, criou, criou o grupo Mammouth e dois anos depois, mudaram o nome para Van Halen, incluindo na formação Michael Anthony e David lee Roth. "Dance the Night Away" (1979), "Why Can't This Be Love" (1986), "Jump" (1984), "When It's Love" (1988), "Right now" (1992) e "Can't Stop Lovin' You" (1995) são alguns dos maiores sucessos do grupo, o maior projeto da carreira do guitarrista.

Os Van Halen editaram o último álbum de originais, "A different kind of trith", em 2012. O disco conquistou segundo lugar do top da Billboard.

Ao longo da carreira, os Van Halen venderam mais de 75 milhões de discos e têm mais singles número um nos tops de rock dos Estados Unidos do que qualquer outro artista.

Nascido em Amesterdão, Eddie Van Halen mudou-se ainda em criança para a Califórnia, nos Estados Unidos. Além do grupo que criou com o irmão, Alex, o artista ficou conhecido por colaborar em "Beat it", um dos maiores sucessos de Michael Jackson.

Em 2012, Eddie foi escolhido pelos leitores da revista Guitar World como o melhor guitarrista de todos os tempos. Já a Rolling Stone considerou o músico o oitavo melhor guitarrista da história da música.

"Não era apenas um super guitarrista"

Nas redes sociais, fãs, colegas e amigo reagiram à notícia, recordando o músico "que tinha uma alma genuinamente bonita". No Twitter, a morte de Eddie Van Halen foi um dos temas mais comentados em todo o mundo durante a noite desta terça-feira.

Gene Simmons, vocalista e um dos fundadores dos Kiss, recordou o amigo nas redes sociais. "O meu coração está partido. Eddie não era apenas um super guitarrista, mas era também uma alma genuinamente bonita. Descansa em paz, Eddie!", escreveu o músico na sua conta no Twitter.

Leia algumas reações: