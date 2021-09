Nascido em 1942, Pedro Efe participou em dezenas de filmes, como "Kilas, O Mau da Fita" (1980), "Balada da Praia dos Cães” (1987), "Capitães de Abril" ou "Operação de Outono” (2012. Já no pequeno ecrã fez parte do elenco de "Nome de Código: Sintra”, da RTP, “Morangos com Açúcar”, da TVI, ou “Médico de Família”, da SIC.