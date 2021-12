Sally Ann Howes, a estrela dos palcos que vestiu a pele de Truly Scrumptious em "Chitty Chitty Bang Bang" e que substituiu Julie Andrews na Broadway em "My Fair Lady", morreu no passado domingo, dia 19 de dezembro. A atriz norte-americana tinha 91 anos.

A notícia foi confirmada pelo The Times of London. O Hollywood Reporter adianta que não foram revelados detalhes sobre a morte.

Considerada uma das damas da Broadway e do West End, a atriz foi nomeada a um Tony em 1963 pelo seu papel em "Brigadoon".

Sally Ann Howes estreou-se no grande ecrã em "Thursday's Child" (1943). Ao longo da carreira participou ainda em "The Halfway House" (1944), "Dead of Night" (1945), "The Life and Adventures de Nicholas Nickleby" (1947) ou "Anna Karenina and My Sister and I" (1948).