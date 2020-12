Sara Carreira, cantora e filha de Tony Carreira, morreu este sábado aos 21 anos na sequência de um acidente de automóvel na A1 junto a Santarém.

A jovem estaria a regressar a casa quando o acidente ocorreu e Ivo Lucas, o seu namorado, estaria ao volante. A colisão ocorreu pelas 19h00, deu-se entre quatro veículos ligeiros e causou a morte a Sara Carreira.

A colisão provocou ainda um ferido grave, Ivo Lucas, que terá uma fratura exposta num dos braços, e dois ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Santarém, e outras duas vítimas foram assistidas no local, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

O acidente ocorreu no sentido Norte/Sul da A1, e cortou o troço ao trânsito entre os nós de Santarém e do Cartaxo.

Vários membros da família Carreira e alguns amigos da cantora, como Bárbara Bandeira e Kasha, dos D.A.M.A., e Diana Lucas, cantora e irmã de Ivo Lucas, encontram-se no Hospital de Santarém.

Sara Carreira tinha completado 21 anos a 21 de outubro, a mesma data em que lançou uma coleção de moda criada com a estilista Micaela Oliveira.

Em 2018, Sara Carreira lançou o seu primeiro single 'Vou Ficar' e no ano seguinte o seu primeiro EP, "Metade". Desde sempre ligada à música, a cantora esteve em estúdio nos dois anos anteriores para preparar a sua estreia. "Foi um processo de dois anos por um simples motivo: eu sei que tenho o nome Carreira e todos nós aqui sabemos. E esse nome tem uma certa pressão, não tenho margem de erro. Eu não posso errar neste início", frisou a cantora ao SAPO Mag aquando do lançamento do álbum.

"Sei que vou ser muito mais facilmente criticada e queria ter a certeza que aquilo que eu estava a lançar seria eu, seria o meu reflexo e que eu estaria 100% de acordo com o resultado final", acrescentou.

Já em abril deste ano, a cantora tinha lançado um novo single, "Sem Ninguém Saber".

Reveja a entrevista do SAPO Mag a Sara Carreira em 2019:

Choque. A palavra dos amigos e colegas

Os amigos, conhecidos e colegas de Sara Carreira reagiram à morte da jovem em choque. Nas redes sociais, foram vários os tributos partilhados.

"Das almas mais queridas de sempre. Um abraço de força à família e muita coragem Ivo. Até sempre Sara.", disse Agir.

"Os meus sentimentos à família da Sara", disse Diogo Piçarra, que no seu primeiro tweet sobre a morte de Sara tinha escrito "Ainda não acredito".

"De luto. A Sara não merecia, ninguém merece partir tão cedo. Estive com a Sara poucas vezes, mas o suficiente para perceber que era uma ternura de pessoa e um Ser com uma luz incrível", partilhou o cantor Fernando Daniel.

" Hoje é um dia triste. Muito triste. Inimaginável", escreveu Cristina Ferreira.

Ana Garcia Martins, a Pipoca Mais Doce, desejou força à família para "superar esta tragédia".