O seu livro mais famoso sobre como "a vida é como uma caixa de chocolates, nunca se sabe o que se vai encontrar" foi publicado em 1986, mas o seu impacto foi ampliado com o filme de 1994 com Tom Hanks, Gary Sinise e Robin Wright.

Forrest Gump era um inocente que percebe com o coração o que o seu QI limitado não deixa saber e atravessa um tempo, entre o início dos anos 50 e o fim dos 70, em que a América começa precisamente a perder a sua inocência.

A personagem superava as desvantagens (físicas e intelectuais) para se tornar estrela de futebol, herói da Guerra do Vietname, empresário de sucesso e sensação no "ping-pong", atravessando acontecimentos históricos sem por eles ser afetado: é a história iminentemente americana do "underdog".

Apesar do sucesso internacional de ver a personagem a "contracenar" com figuras históricas, do presidente John Kennedy ao cantor John Lennon, foi nos EUA que se tornou um fenómeno cultural.

O filme chegou no momento certo por causa da nostalgia que já existia à volta desse período histórico entre os "baby boomers" nascidos após a Segunda Guerra Mundial, reforçada por uma banda sonora com as suas canções preferidas: um hino à mitologia da América, para os seus (muitos) fãs, o filme era uma história de afirmação de vida e das virtudes que se encontram nas coisas mais simples.

O impacto do filme levou Winston Groom a escrever a sequela, publicada em 1995, intitulada "Gump and Co.", mas que não teve o mesmo impacto.