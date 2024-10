Ricky Gervais vai regressar a Portugal em 2025 com a sua nova digressão europeia, "Mortality". O humorista norte-americano vai subir ao palco do MEO Arena, em Lisboa, no dia 27 de fevereiro.

No próximo ano, além da capital portuguesa, Ricky Gervais vai passar por Paris, Dublin, Viena, Oslo ou Zurich. Segundo a Live Nation, em breve, serão anunciadas novas datas para a Europa, América do Norte e Reino Unido.

A pré-venda exclusiva a clientes MEO decorre na quarta e quinta-feira, 9 e 10 de outubro, em meoblueticket.pt e lojas MEO. Já a venda geral de bilhetes arranca na sexta-feira, 11 de outubro, às 10h00, na MEO Blueticket, lojas MEO e nos locais habituais.

A nova digressão do humorista está programada para continuar até ao final de 2025, passando pelas maiores arenas do mundo. A "Mortality", que arranca este mês, vai contar com uma série de 11 espetáculos no Reino Unido, em cidades como York, Oxford, Newcastle, Manchester, St Albans, Brighton, Nottingham, Liverpool, Cardiff, Ipswich e Birmingham.

"Mortality" também ser para a Netflix. "Todos nós vamos morrer. Então, é melhor nos rirmos disso. 'Mortality' aborda os assuntos da vida. E da morte. Manda vir", frisou o humorista.