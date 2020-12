Com o subtítulo "150 anos de combate pela liberdade, igualdade e sororidade", esta novela gráfica relata os principais acontecimentos do movimento feminista, as batalhas travadas pelo direito ao voto ou à contraceção, e as mulheres que protagonizam a luta pelos seus direitos até à atualidade.

O livro valeu às autoras uma menção especial em 2019 nos prémios atribuídos pela feira do livro infantil de Bolonha, em Itália, na categoria de não ficção.

Marta Breen, jornalista e ensaísta, e Jenny Jordhal, ilustradora, já publicaram outros livros que versam sobre mulheres, entre os quais "Nascida Feminista" e "60 Mulheres que Devias Conhecer", ambos inéditos no mercado português.