"MultiVerso", o novo álbum de Lia Paris, vai ser apresentado nos próximos dias em palcos portugueses. A cantora e compositora atua esta sexta-feira, 19 de julho, no Musicbox Lisboa, subindo depois ao palco da Casa da Música, no Porto, dia 20; do Texas Bar, em Leiria, dia 21; atuando ainda no Anfiteatro de Montargil, no dia 26.

O disco, editado a 5 de julho, conta com composições que nasceram na estrada durante a digressão de dois anos do último trabalho da artista, o EP multimédia "Lva Vermelha", produzido por Daniel Hunt. O músico dos Ladytron volta a ser um dos produtores do novo álbum, juntamente com Dudu Marote, Ugot, Dudinha, L_cio e Spaniol.

"'MultiVerso' é sedutor e delicado, o que poderia ser chamado de uma MPB moderna com influência do dream pop, tem condução eletrónica pulsante e tropical", anuncia a promotora em comunicado.

Lia Paris começou a sua carreira artística no circo como trapezista, onde também deu os primeiros passos como cantora, tendo feito parte de várias bandas. Paralelamente, teve um percurso como estilista.