O cantor e compositor inglês Ethan Barnett, conhecido como Ten Tonnes, anunciou esta segunda-feira, dia 15 de abril, a sua digressão a solo com passagem no Musicbox Lisboa, no dia 29 de novembro.

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 17 de abril, esta quarta-feira, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

Ten Tonnes apresenta-se a solo após o lançamento do seu mais recente single, "Little Lovin'", editado a 27 de março, o primeiro avanço desde o seu segundo álbum Dancing Alone.

"Desde o lançamento do seu álbum de estreia homónimo (2019) Ten Tonnes passou por uma série de mudanças tanto na sua vida quanto na sua música. Os quatro anos entre o disco de estreia e o seu sucessor serviram como uma recalibração para o músico. Tornou-se independente, saiu de Londres, iniciou terapia, concentrou-se na parte introvertida do seu cérebro e regressou com um segundo álbum maduro e majestoso sobre reflexão, crescimento e a procura de um caminho diferente para si mesmo", lembra a promotora em comunicado.

TEN TONNES