Todas as visitas são organizadas em grupos de 10 pessoas e sempre acompanhadas por um guia do museu, instalado na antiga residência de veraneio do então Marquês de Abrantes, mandada construir na primeira metade do século XVIII.

O B-MAD reúne uma coleção de objetos Arte Nova e Arte Deco, numa exposição inaugural comissariada por Márcio Alves Roiter, fundador e presidente do Instituto Art Déco Brasil, no Rio de Janeiro, e por Emmanuel Bréon, especialista dos anos 1920 e 1930, e antigo diretor do Musée des Années 30, em Paris.

O museu procura recriar a ambiência de várias épocas inspiradas pelas artes decorativas da última década, do século XIX até ao início da II Guerra Mundial.

O espaço reúne obras dos grandes criadores de então, como Jacques-Émile Ruhlmann, Alfred Porteneuve, Jean-Michel Frank, Jacques Adnet, Leleu, Sornay, Dufrêne, Follot, Jallot, Majorelle, Kiss, Lalique, Brant, Puiforcat e Perzel.

Integra todos os componentes da arte decorativa - móveis, trabalhos em ferro, candeeiros, objetos de vidro, cerâmica, arte da mesa e pratas – os quais se associam à pintura, escultura, desenho, moda e joalharia, num mostruário dos estilos Arte Nova e Arte Deco.