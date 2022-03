Esta terça-feira, dia 1 de março, o Museu Grévin de Paris, retirou da sua exposição a estátua de cera de Vladimir Putin. No fim de semana, a figura do Presidente russo tinha sido danificada por vários visitantes, como forma de protesto contra a invasão da Ucrânia

Segundo a agência Reuters, a estátua, que foi criada em 2000, vai ser guardada no armário e a equipa do museu pondera encomendar uma figura em cera do Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenskii​.

"Hoje já não é possível apresentar uma personagem como ele... Pela primeira vez na história do museu, vamos retirar uma estátua devido a acontecimentos em curso", frisou o director do museu, Yves Delhommeau, à rádio France Bleu.

"Dado o que aconteceu, nós e o nosso pessoal não queremos ter de lhe arranjar o cabelo e a aparência todos os dias", acrescentou.

"Talvez o Presidente Zelenskii ocupe o seu lugar. Tornou-se um herói por ter resistido e por não ter fugido do seu país. Ele poderia perfeitamente ocupar o seu lugar entre os grandes homens da história de hoje", frisou o director do museu, citado pela Reuters.