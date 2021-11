O SAPO Mag está em Budapeste, na Hungria, para a acompanhar a edição de 2021 dos MTV Europe Music Awards. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para este domingo, dia 14 de novembro - na gala, que será transmitida pela MTV Portugal, o SAPO Mag será o único meio português a marcar presença. Poderá acompanhar todos os preparativos, a red carpet e a cerimónia aqui no SAPO Mag e no Instagram do SAPO.

Ed Sheeran, Imagine Dragons & J.I.D, Yungblud, Girl in Red, Griff, Maluma, Måneskin e Kim Petras são alguns dos artistas que vão atuar nos MTV EMAs. A gala será apresentada pela rapper Saweetie e Rita Ora, Winnie Harlow, Ryan Tedder, Drew McIntyre, Olly Alexander, Joel Corry e Manu Gavassi vão entregar alguns dos galardões da noite.

A MTV Portugal vai transmitir a celebração da música a nível global às 20h00 (hora de Portugal continental) em direto e exclusivo a partir da Papp László Budapest Sportaréna, em Budapeste, na Hungria.

Para garantir que a festa decorre da melhor forma e em segurança, todos os participantes (músicas, jornalistas, fãs e convidados) foram testados durante o fim de semana e têm de apresentar o certificado de vacinação ou de recuperação.

JUSTIN BIEBER SEGUE À FRENTE NA CORRIDA PARA OS MTV EMAS

Justin Bieber segue à frente na corrida para os MTV EMAs 2021, com oito nomeações, anunciou a MTV esta semana. O canadiano foi indicado para Melhor Artista, Melhor Pop, Melhor Vídeo ("Peaches"), Best Collaboration ao lado de The Kid LAROI, Melhores Fãs e Melhor Canção – duas vezes, por "Peaches", com Daniel Caesar e Giveon, e "STAY", com The Kid LAROI.

Doja Cat e Lil Nas X surgem em segundo lugar, com seis nomeações cada - e ambos para Melhor Canção, Melhor Vídeo e Melhor Colaboração. Ed Sheeran e os estreantes nos EMAs Olivia Rodrigo e The Kid LAROI seguem-nos de perto com cinco indicações cada, contando com Melhor Pop e Melhor Canção para Sheeran e Rodrigo.

Para Best Portuguese Act - categoria que distingue os artistas de cada país que mais se destacaram no panorama musical e de entretenimento ao longo do último ano - estão nomeados Bárbara Tinoco, Diogo Piçarra, NENNY, Plutónio e Wet Bed Gang. O vencedor será escolhido pelos fãs.

"Music for ALL"

"Music for ALL" é mote da edição deste ano dos prémios da MTV. "Com uma pegada global que abrange 180 países e incontáveis culturas, os MTV EMAs 2021 serão um momento incrível para cada um dos nossos espectadores se unir e celebrar a música e o seu poder capaz de transcender fronteiras”, frisou Raffaele Annecchino, President e CEO da ViacomCBS Networks International.

"Após um período tão longo, não poderíamos estar mais felizes com a realização dos EMAs em Budapeste, naquela que será, com certeza, uma noite extraordinária com repercussão mundial", remata.

Já Chris McCarthy, President e CEO, MTV Entertainment Group Worldwide, frisa que é um honra colaborar na organização. "Ao crescer gay numa comunidade da classe trabalhadora, ser capaz de ver role models na TV como o Pedro Zamora do The Real World foi como uma tábua de salvação para mim e inspirou um sentimento de esperança e a possibilidade de ser uma pessoa completa, tal como deveria ser", frisou.

"Por esta razão, sinto-me extremamente orgulhoso por trabalhar na ViacomCBS, que sempre defendeu a igualdade para todos. Assim, é uma enorme honra poder assumir uma posição de solidariedade para com os meus irmãos da comunidade LGBTQ+ enquanto celebramos nos MTV EMAs 2021 na Hungria", remata.

MTV EMAs 2021: Lista de nomeados

Best Artist

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Best Pop

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Best Song

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Best Video

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Normani ft. Cardi B - Wild Side

Taylor Swift – willow

Best Collaboration

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

Best New

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Best Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Best Alternative

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD

Best Latin

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Best Hip Hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Best K-Pop

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

Best Group

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Best Push

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Biggest Fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Video for Good

Billie Eilish - Your Power

Demi Lovato - Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. - Fight For You

Harry Styles - Treat People With Kindness

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Best US Act (BEST LOCAL ACT*)

Ariana Grande

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Best Portuguese Act

Bárbara Tinoco

Diogo Piçarra

Nenny

Plutónio

Wet Bed Gang

*Justin Bieber (Canadá), Doja Cat (EUA), Lil Nas X (US), Ed Sheeran (Reino Unido e Irlanda), Olivia Rodrigo (EUA) and The Kid LAROI (Austrália) encontram-se entre os nomeados para o Best Local Act nos seus respetivos países.