Dois graus, gorros, luvas, camisolas quentes e casacos: apesar do frio, os fãs equiparam-se a rigor e não faltaram ao concerto especial dos OneRepublic no World Stage dos MTV Europe Music Awards. A banda subiu ao palco montado na Praça dos Heróis, em Budapeste, este sábado, dia 13 de novembro.

Durante 60 minutos, o grupo formado por Ryan Tedder e Zach Filkins aqueceu os corações de todos com os seus maiores sucessos - não deixaram nenhum hit fora da lista para alegria dos fiéis seguidores e do público que só conhece a banda norte-americana pelas canções que tocam em loop nas rádios.

Pouco depois das oito da noite, os OneRepublic disseram 'olá' aos fãs húngaros com "Distance". A canção do álbum "Human", de 2021, serviu de mote para o primeiro grande momento do concerto, ao som de "Secrets".

No alinhamento, sem pausas, seguiu-se "Stop an Stare". Já com as vozes quentes, Ryan Tedder conversou com o público, relembrando os momentos difíceis que mundo atravessou no último ano e meio devido à pandemia da COVID-19.

Na conversa, o vocalista recordou que já escreveu várias canções para outros artistas e que se tornaram grandes sucessos. Sentado ao piano, o músico relembrou "Rumor Has It", de Adele, "Sucker", dos Jonas Brother, e "Halo", de Beyoncé.

Na reta final do concerto no coração de Budapeste, os OneRepublic remataram mais uma mão cheia de sucessos. "Rescue Me", "I Lived" e "Run", temas do último álbum da banda, foram cantados a uma só voz pelo público, mas a grande ovação estava guardada para o fim da noite.

Para o adeus, como não poderia deixar de ser, a banda recordou os seus maiores sucessos - "Apologize", "Couting Stars" e "Love Myself". As milhares de pessoas que esgotaram a Praça dos Heróis, em Budapeste, responderam em coro e cantaram os populares refrães a uma só voz.

Veja as fotos:

O SAPO Mag está em Budapeste, na Hungria, para a acompanhar a edição de 2021 dos MTV Europe Music Awards. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para este domingo, dia 14 de novembro - na gala, que será transmitida pela MTV Portugal, o SAPO Mag será o único meio português a marcar presença. Poderá acompanhar todos os preparativos, a red carpet e a cerimónia aqui no SAPO Mag e no Instagram do SAPO.

Ed Sheeran, Imagine Dragons & J.I.D, Yungblud, Girl in Red, Griff, Maluma, Måneskin e Kim Petras são alguns dos artistas que vão atuar nos MTV EMAs. A gala será apresentada pela rapper Saweetie e Rita Ora, Winnie Harlow, Ryan Tedder, Drew McIntyre, Olly Alexander, Joel Corry e Manu Gavassi vão entregar alguns dos galardões da noite.

A MTV Portugal vai transmitir a celebração da música a nível global às 20h00 (hora de Portugal continental) em direto e exclusivo a partir da Papp László Budapest Sportaréna, em Budapeste, na Hungria.

Para garantir que a festa decorre da melhor forma e em segurança, todos os participantes (músicas, jornalistas, fãs e convidados) foram testados durante o fim de semana e têm de apresentar o certificado de vacinação ou de recuperação.