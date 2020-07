Na música, destaque para o regresso do músico Pete Kember, para Sonic Boom, que apresentará a 19 de setembro o álbum "All Things Being Equal", e para a atuação do produtor holandês Legowelt, a 23 de outubro, na projeção do filme "Nosferatu: Phantom der Nacht" (1979) de Werner Herzog.

A 26 de setembro, o baterista português João Pais Filipe atuará com o músico alemão Burnt Friedman. O gnration acolherá ainda uma exposição do fotógrafo uruguaio Federico Estol e estreará o documentário sonoro "A trovoada", encomendado à artista e documentarista Sofia Saldanha.

Em outubro, o gnration acolherá conferências e sessões de cinema sob racismo e discriminação racial.