Bruno Mars e Anderson .Paak abrem esta sexta-feira, dia 5 de março, a playlist Música Nova às Sextas com "Leave The Door Open". A canção é o primeiro single do novo projeto dos músicos, o Silk Sonic.

E o que se segue na playlist semanal do SAPO Mag? Os novos singles de Drake ("What’s Next"), Justin Bieber ("Hold On"), girl in red ("Serotonin"), Zara Larsson ("Need Someone"), Ashe & FINNEAS ("Till Forever Falls Apart") e de James Arthur, que está de volta com o single "Medicine".

O novo tema de Gisela João, "Louca", também é um destaques da semana. Cinco anos depois de ter editado o último álbum, a cantora estreia o primeiro single de "AuRora", disco com edição marcada para abril de 2021.

Joana Amendoeira, Teresinha Landeiro, NBC, Nenny e Rony Fuego também têm novos singles.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

Música Nova Às Sextas #59

Bruno Mars & Anderson .Paak - Leave The Door Open

Drake - What’s Next

Justin Bieber - Hold On

girl in red - Serotonin

Bebe Rexha - Sacrifice

Zara Larsson - Need Someone

Ashe & FINNEAS - Till Forever Falls Apart

James Arthur - Medicine

Nick Jonas - This Is Heaven

J Balvin - Ma' G

St. Vincent - Pay Your Way In Pain

Dean Lewis - Falling Up

Kings of Leon - Stormy Weather

Major Lazer - Diplomatico (feat. Guaynaa)

Au/Ra - Dead Girl!

Nenny - Wave - A COLORS ENCORE

Rony Fuego - Sem Pressa

NBC - Metade

Maroon 5 - Beautiful Mistakes (feat. Megan Thee Stallion)

Gisela João - Louca

Teresinha Landeiro - O Tempo

Joana Amendoeira - Entre o Calor e o Frio

Suricato - A Dois

Vitão - Pensa

Mike El Nite - Evian

CASABLANCA - 2031

João Pedro - Tá Decidido

Né Gonçalves - Rosto Molhado

Everyone You Know - Just for the Times

Japanese Breakfast - Be Sweet

Tate McRae - slower

Gabrielle - Falling

Jão - AMOR PIRATA

Banda Eva - Tá Calor

Pat Metheny - Pat Metheny: Four Paths of Light, Pt. 1

Luca Argel - Agoniza Mas Não Morre

Dom La Nena - Tempo

Celina Da Piedade - As Cobrinhas D’Água / Tricot (Live)

Future Islands - For Sure - Dan Deacon Remix

Erika de Casier - Drama

Marinero - Nuestra Victoria

Rostam - Unfold You

Luis Peixoto - Going Over Distance

Real Estate - Half a Human

Perfume Genius - Describe - A. G. Cook Remix

Zé Lã - Maria Rabugenta

God Is An Astronaut - Spectres

James - All The Colours Of You

Sweet Psychedelics - Snake

No Rome - Spinning (with Charli XCX & The 1975)

Elza Soares - Nós

Sharon Van Etten - A Crime (By Big Red Machine)

serpentwithfeet - Fellowship

Patrick Paige II - Whisper (Want My Luv)

Gabriel Garzón-Montano - Mira My Look

Tyler, The Creator - Tell Me How (Coca-Cola Commercial)

Lady Dan - No Home

Tasha - Would You Mind Please Pulling Me Close?

John Andrews & The Yawns - New California Blue

Moontype - 3 Weeks

Xiu Xiu - Rumpus Room

TOBACCO - Full of Doom

ZERO - Gritar

IKOQWE - Vai de C@n@!

Luis Peixoto - Corridinho da Chispa

Jordana - Doubt of Revival

Damien Jurado - Helena

Marianne Faithfull - She Walks in Beauty (with Warren Ellis)

Ladyhawke - Guilty Love