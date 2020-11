Apesar de ser sexta-feira 13, não é um "dia mau" para ouvir novas canções. A edição desta semana da rubrica Música Nova Às Sextas, do SAPO Mag, abre com o novo single de Billie Eilish - o tema "Therefore I Am" chegou acompanhado de um videoclip realizado pela jovem cantora de 18 anos.

O vídeo foi filmado no shopping Glendale Galleria, na Califórnia. No videoclip, Billie Eilish passeio pelos corredores do centro comercial, que estão totalmente desertos devido à pandemia da COVID-19 - Veja aqui o vídeo.

Os AC/DC também estão em destaque na playlist semanal do SAPO Mag. O novo álbum, "Power Up", chegou esta sexta-feira, dia 13 de novembro, às lojas físicas e aos serviços de streaming de música.

O 17.º álbum de estúdio da banda australiana marca o reencontro do guitarrista Angus Young, do vocalista Brian Johnson e do baterista Phil Rudd.

Foo Fighters, FINNEAS, HAIM, Tones And I e Cavetown também têm novos singles.

Por Portugal, Tomás Adrião editou esta sexta-feira o single "Dia Mau", que fará parte do seu primeiro disco. Dino d'Santiago, Dillaz, Inês Herédia e Matias Damásio também lançaram novos temas.

Na playlist poderá ainda ouvir o novo single de Lil Nas X dedicado ao Natal. Esta semana, Sharon Van Etten também partilhou uma versão do clássico "Silent Night".

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #47:

Billie Eilish - Therefore I Am

AC/DC - Realize

Foo Fighters - Shame Shame

Dino d'Santiago - Chega Pra Lá

Dillaz - Galileu

Lil Nas X - HOLIDAY

Tones And I - Fly Away

Tate McRae - you broke me first - Spotify Singles

FINNEAS - Where the Poison Is

Cavetown - Let Me Feel Low (feat. Miloe)

Anne-Marie - Problems

Powfu - when the hospital was my home (feat. Rxseboy)

Duncan Laurence - Sleeping On The Phone

Paris Jackson - eyelids

Gloria Groove - Sinal

McFly - You're Not Special

Matias Damásio - Amar Angola

Cíntia - Oh Mãe

Pedro Gonçalves - Acabou

BMRNG - Estou Bem

Russ - Congrats Freestyle

Tomás Adrião - Dia Mau

Ludmilla - Rainha da Favela

Inês Herédia - I Would Do It Again

António Pinto Basto - Tango Quase Fado

Pedro e Os Lobos - Se o Inverno Durar

Mariana Arroja - São Martinho

Rui Ribeiro - Last Words

Maria Barreto - Quantas Vezes

Sharon Van Etten - Silent Night

Urias - Racha

HAIM - Feel The Thunder (The Croods: A New Age)