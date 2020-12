A poucos dias do Natal, as novidades musicais desta semana não incluem canções dedicadas à quadra - os artistas lançaram os singles ou álbum sobre as festividades nas primeiras duas semanas de dezembro.

Um dos grandes destaque da semana, e que abre a playlist número 50 da rubrica Música Nova Às Sextas, é o novo álbum de Eminem, que chegou sem aviso prévio. O disco é apresentado como o 'lado B' de "Music to Be Murdered By", editado em janeiro, e conta com referências a Billie Eilish e Rihanna.

Paul McCartney também é um dos protagonistas da semana. "McCartney III" fecha a trilogia iniciada no final de 1969, quando o artista tentava recuperar emocionalmente da separação dos Beatles. Tal como agora, há 50 anos, o britânico criou o álbum sozinho e fechado na sua casa em Londres - o disco de 1970 contou apenas com a colaboração da sua esposa, Linda.

O lançamento do novo álbum coincide com o 50.º aniversário da edição do seu primeiro projeto a solo, após a separação dos Beatles em 1970. O álbum de estreia foi seguido uma década depois por outro disco, "McCartney II", quando os Wings disseram adeus.

Na playlist semanal do SAPO Mag poderá ainda ouvir os novos singles de Tobe Nwigwe, Jon Batiste, Giulia Be, Slow J, João Gil, Hayley Williams, Vitor Kley, Dengaz, MITO ou Alicia Keys.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #50:

Eminem - Gnat

Paul McCartney - Find My Way

Diplo - Horizon (feat. Leon Bridges)

Why Don't We - Slow Down

G-Eazy - Boss Tycoon (feat. Kossisko & Slimmy B)

Maggie Rogers - Celadon & Gold

Mike Posner - Weaponry

Hayley Williams - Find Me Here

Tobe Nwigwe - PURPLE RAIN THING

guardin - the cycle

LadBaby - Don't Stop Me Eatin'

Denise Chaila - Anseo (Single Mix)

Justin Bieber - Holy (feat. Chance the Rapper, The Lewisham And Greenwich NHS Choir)

Imanbek - Goodbye

Pale Waves - She's My Religion

Jon Batiste - It's All Right - From "Soul"/Duet Version

Caroline Polachek - Breathless

jxdn - Better Off Dead

Another Sky - Sun Seeker

Samantha Mumba - Process

Viagra Boys - In Spite of Ourselves

push baby - Aegean

Hudson Mohawke - What U Need

aron - winter nostalgia

Ewan McVicar - Love Trip

Giulia Be - amor de verão

Julinho Ksd - Podi Dan

MC Kevinho - Bruninha (feat. Tierry)

Deejay Telio - Patrão

Alok - Liberdade (Quando o Grave Bate Forte)

Vitor Kley - Sou um Zé Alguém

Dengaz - Cura

xtinto - Éden

Slow J - AGoodLife

Tainy - A Mi También ft. Alvaro Diaz, Feid

Regula - Futre

Burna Boy - No be Water

Alicia Keys - Wasted Energy (feat. Diamond Platnumz & Kaash Paige)

Luiz Caracol - Likes por Amor

Quase Nicolau - Corre!

CASABLANCA - LUZES BAIXAS

Siricaia - Jantar de Familia em Aldeia do Chao

Patos Bravos - Brexit

Xamã - Leão

Ludmilla - I Love You Too - Ao Vivo

Vintage Culture - Terrified

Chico César - Nada

Franco126 - Blue Jeans (feat. Calcutta)

Guè Pequeno - Vita Veloce Freestyle

Chris Nolan - Euforia (feat. Tedua, Madame, Aiello & Birthh)

Sheppard - Learning To Fly

Jul - Loin de tout

Philippine - Bah non.

Myke Towers - Explícito

Antonio Hernandez - Me Enamore

Camin - La Última Vez

Manu Chao - Algundiavacaer

mafalda - La Plaza

Modo Avión - Swing Soviético

Fábia Maia - Mãe Heroína

Cremilda Medina - Amá Sem Mêde

Peter Strange - Sadness

João Gil - O Exacto Oposto

MITO - VIDA DE CÃO