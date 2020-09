A edição desta semana de Música Nova Às Sextas abre com FINNEAS, irmão e parceiro musical de Billie Eilish. O músico norte-americano lançou o single "What They'll Say About Us", que descreve como um reflexão sobre os temos que vivemos.

"Escrevi esta canção em junho depois de ter passado um dia num protesto na baixa de Los Angeles. Fiquei cheio de esperança depois de ver que as pessoas do mundo inteiro juntaram-se para lutar contra o racismo institucionalizado e a desigualdade", frisa o músico em comunicado.

Depois de ouvir "What They'll Say About Us", fique a conhecer Bow Anderson (e memorize o seu nome porque é uma das grandes apostas da Universal Music UK). A cantora da Escócia, atualmente a viver em Londres, lançou esta sexta-feira, dia 4 de setembro, um novo single - "Island" sucede a "Heavy" e "Sweater".

Na playlist semanal do SAPO Mag poderá ainda ouvir os novos temas de Ava Max, Sigala, Diplo, Sara Correia ou Júlio Resende.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.