Esta semana, o grande destaque são as canções em português. De Portugal ao Brasil, há uma mão cheia de novos singles para ouvir e juntar à sua playlist.

Cuca Roseta, D.A.M.A., Rogg, Joana Almeida, Ivete Sangalo, Rubel e Adrianha Calcanhoto e Janeiro são alguns dos artistas que lançaram novos temas esta semana. A brasileira Roberta Campos, Os Quatro e Meia, os No Manka e Salvador Seixas também revelaram novas canções.

Esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, Justin Bieber também partilhou mais um single do seu próximo álbum, que será editado no dia 14 de fevereiro. Halsey, Niall Horan, as The Pussycat Dolls, La Roux e o norte-americano Khalid também editaram novos temas.

Os Green Day também estão em destaque na playlist semanal do SAPO Mag. A banda editou esta sexta-feira, dia 7, Father of All Motherfuckers" - com apenas 26 minutos, o álbum é o mais curto da carreira dos norte-americanos.