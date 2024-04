Cuca Roseta e Seu Jorge juntam-se pela primeira vez para uma canção. "Até A Fé Se Esqueceu" foi lançada esta sexta-feira, dia 5 de abril, e, segundo a fadista, "nasce de uma centelha divina, de uma intuição inesperada, do fluir natural da vida".

Os artistas conheceram-se em Coimbra no camarim de Seu Jorge, num espetáculo com Daniel Jobim. Nesse dia, "amigos em comum acabaram por apresentá-los e, desde então, permaneceram em contacto, tendo surgido a possibilidade da criação de um tema inédito", contam em comunicado.

"Seu Jorge é, para mim, um dos poucos cantores vivos que eu admiro", frisa Cuca Roseta. "Desde o primeiro minuto que o ouvi senti que o timbre e a energia que vibram no seu canto passam para este lado como uma grande viagem emocional. A sua voz é pura medicina e sempre me foi familiar. Gravar com Seu Jorge foi um desejo tornado realidade", acrescenta a cantora portuguesa.