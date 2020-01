Com o lançamento do seu documentário, "Miss Americana", na Netflix, Taylor Swift revelou um novo single. "Only The Young" abre a playlist semanal do SAPO Mag e foi lançado esta sexta-feira, dia 31 de janeiro, sendo considerado um dos temas mais políticos da carreira da cantora norte-americana.

Esta semana, há mais uma protagonista feminina: depois de mais de um ano afastada dos holofotes, Demi Lovato voltou para atuar na cerimónia dos Grammys. A cantora revelou um novo single, "Anyone", composta quatro dias antes da cantora sofrer uma overdose.

Dua Lipa, Justin Bieber - que irá lançar o seu novo disco no dia 14 de fevereiro -, Russ, Lil Nas X, H.E.R, Kesha, Meghan Trainor, Tyler, the Creator e Louis Tomlinson também lançaram novos temas esta semana. Já por Portugal, os novos temas de Jimmy P, Blaya, Capicua e Nenny estão em destaque na playlist Música Nova às Sextas.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.