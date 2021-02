Finneas, músico e irmão de Billie Eilish, abre esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, a edição número 55 da rubrica Música Nova às Sextas, do SAPO Mag. O jovem artista revelou esta semana o single "American Cliché", tema que o cantor já apresentava ao vivo nos seus concertos.

A playlist segue com "Man's World", de Marina com a artista brasileira Pabllo Vittar. A nova versão do tema mantém a letra original e centra-se no papel da mulher num mundo liderado por homens.

O 'girl power' segue com Cardi B, que revelou esta sexta-feira o tema "Up". Para promover o single, a artista conversou com Zane Lowe, da Apple Music, e adiantou que irá lançar um novo álbum este ano.

A edição desta semana de Música Nova Às Sextas conta ainda com "2021 (in the space between two pieces of wood)", dos Vampire Weekend. A banda editou um EP, "40: 42", que conta com duas versões do tema "2021", incluído no álbum "Father of the Bride", de 2019.

Na playlist do SAPO Mag poderá ainda ouvir os novos singles de João Só, Linda Martini, David From Scotland, Joshua Santos, Sia, Sam Fischer, SG Lewis ou H.E.R..

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

Música Nova Às Sextas #55

FINNEAS - American Cliché

MARINA - Man's World (Empress Of Remix) [feat. Pabllo Vittar]

Cardi B - Up

Vampire Weekend - 2021 (in the space between two pieces of wood)

H.E.R. - Fight For You - From the Original Motion Picture "Judas and the Black Messiah"

Sam Fischer - What Other People Say

Sia - Floating Through Space

Linda Martini - E Não Sobrou Ninguém

João Só - Quem diria

Rui Massena - A Song

Jonas Blue - Something Stupid (feat. AWA)

SG Lewis - One More (feat. Nile Rodgers)

Picture This - Things Are Different

Hayley Williams - My Limb

Josef Salvat - Peaches

Chet Faker - Get High

Ben Howard - Crowhurst's Meme

Bobby Sessions - I'm A King (feat. Megan Thee Stallion)

Charlotte Clark - Odyssey

Allie X - GLAM!

SYML - Stay Close

Octo Octa - Goddess Calling

Constança Quinteiro - Miúda

Joshua Santos - 24/4

Spray - Ground Zero - Remastered

Solomun - Tuk Tuk (feat. ÄTNA)

Hause Plants - Visual Diaries

Sean Riley & The Slowriders - Hide

Conferência Inferno - Sina

Salmoso Assane - Molwene

David From Scotland - fromdusktilldawn

Esperança (Paulo Flores & Prodigio) - Esquebra

OMIRI - Pedrinhas de Sal

De Britto - Teus Lábios

Coréon Dú - Love Infinity

Orelha Negra - Ready (Mulher Batida)

BABBI F - Lion Heart

Flock of Dimes - Two

Carla Prata - Certified Freak

Zella Day - Holocene [feat. Weyes Blood]

Tkay Maidza - Kim (with Yung Baby Tate)

Desire - Zeros

Death From Above 1979 - One + One

Julien Baker - Favor

Rostam - These Kids We Knew

Julia Stone - We All Have (feat. Matt Berninger)

Serj Tankian - Elasticity

Freddie Gibbs - Gang Signs (feat. ScHoolboy Q)

Jake Xerxes Fussell - Copper Kettle

Eve 6 - black nova

New Madrid - It's Ok (2 Cry) - Single Version

The Armed - All Futures

Miss Grit - Impostor

Juan Wauters - Real (with Mac DeMarco)

Noods - Donkey Kong

Luta Livre - Política

Rob Zombie – The Eternal Struggles Of The Howling Man

Iceage – The Holding Hand

Skullcrusher – Song For Nick Drake