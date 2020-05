Liam pode não ter gostado muito da ideia, mas Noel Gallagher não hesitou em partilhar uma canção dos Oasis que encontrou no baú. Esta semana, o músico britânico publicou um tema inédito da banda, gravado há 15 anos - "Don't Stop" abre a playlist do SAPO Mag, que esta semana conta também com novos singles de Tiago Bettencourt, Drake, H.E.R., Kodaline ou HAIM.

Os Queen com Adam Lambert também editaram esta sexta-feira, dia 1 de maio, "You Are The Champions", uma adaptação de "We are the Champions" e é uma homenagem aos profissionais de saúde. As receitas serão entregues à Organização Mundial de Saúde.

Por Portugal, um dos destaques da semana é "Dança", o novo single de Tiago Bettencourt. "'Dança' é um hino à era do vazio, à corrida desenfreada pela fama prematura e ao desespero por mantê-la a todo o custo. Um hino também à falta de força ou vontade de parar de bater palmas ao ritmo desconcertante deste velho e admirável mundo, tudo isto, embrulhado num dançavel e luminoso refrão que talvez soe bem familiar... mas isso em 2019 já não interessa nada. Dancemos então, em 2020 com certeza que tudo vai mudar", frisa em comunicado.

Miguel Araújo, Neev, Anjos, Beatriz Pessoa, Rita Redshoes & Camané, LEFT. e os Três TristesTigres também lançaram novos temas esta semana.

