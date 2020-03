Nestas semanas em que nos é pedido que fiquemos em casa, há canções e álbuns novos para ouvir e passar o tempo. Esta sexta-feira, dia 20 de março, o novo disco de The Weeknd ("After Hours") é o grande destaque. O álbum do músico conta com 14 temas originais e "In Your Eyes" é um dos novos singles.

J Balvin também está em destaque esta semana: o colombiano lançou esta sexta-feira, dia 20 de março, o seu quarto álbum, "Colores". O novo disco sucede a "Vibras" (2018) e marca o regresso do músico às raízes.

O jovem Conan Gray, Tove Love, John Legend, Noah Cyrus, Lukas Graham, Adam Lambert e Halsey também tem novos temas.

Já por Portugal, Salvador Sobral, Blaya e Cristina Branco são alguns dos artistas que revelaram novos singles esta semana.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.