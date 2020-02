Em semana de preparativos para o Carnaval, há canções para todos os gostos. Do pop ao rock, passando pelo hip-hop e k-pop, há novos singles para ouvir e juntar à sua playlist.

O novo single de Ozzy Osbourne com Post Malone é um dos destaques desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. O tema, que faz parte de "Ordinary Man", o novo álbum do músico de 71 anos, abre esta semana a playlist Música Nova Às Sextas do SAPO Mag.

The Weeknd também revelou esta semana "After Hours", tema que dará título ao seu próximo disco, com lançamento agendado para o dia 20 de março. Já Selena Gomez deu o braço a torcer e ouviu os pedidos dos fãs: esta sexta-feira, a cantora disponibilizou online a canção que cantou apenas ao vivo na digressão mundial "Revival", em 2016.

O dia também é de festa para os seguidores dos BTS. A banda de k-pop partilhou nos serviços de streaming disco "Map of the soul: 7" - a venda do álbum físico já bateu vários os recordes, tendo sido registadas mais de 4 milhões de encomendas na pré-venda. "On", com Sia, é um dos singles do disco.

Bon Jovi, Pearl Jam, The 1975, The Strokes, Sufjan Stevens, Biffy Clyro, Grimmes ou Lauv também lançaram canções novas esta semana e estão em destaque na playlist do SAPO Mag. Os portugueses HMB, que se estreiam em junho no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, o brasileiro Vitor Kley, o colombiano Sebastián Yatra também revelaram novos singles.

O novo tema dos Wet Bed Gang, "La Bella Mafia", também faz parte da lista de novas canções da semana.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias.