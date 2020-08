Para celebrar os seu aniversário, esta sexta-feira, dia 7 de agosto, Caetano Veloso partilhou uma canção com os fãs. "Talvez", tema do músico brasileiro com o seu filho, Tom Veloso, e composta por Cezar Mendes, está disponível nos serviços de streaming e abre a playlist semanal do SAPO Mag.

Os Bon Iver também estão em destaque esta semana - sem aviso prévio (terá aprendido com a amiga Taylor Swift?), o grupo lançou o single "AUATC", acrónimo para 'Ate Up All Their Cake'. Para a canção, Justin Vernon contou com a colaboração de Bruce Springsteen, Jenny Lewis e Jenn Wasner.

"Estamos a chamar a atenção para a luta contra o capitalismo e para a nossa participação coletiva nas suas instituições", escreveu o grupo nas redes sociais. "Reconhecemos o nosso privilégio e comprometemo-nos a utilizar a nossa plataforma para desafiar o capitalismo em todo o lado", acrescentaram os Bon Iver.

Troye Sivan, Cardi B, beabadoobee, Glass Animals, Icona Pop e Jojo são alguns dos artistas que também partilharam novos temas esta semana.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.