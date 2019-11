A partir desta semana, todas as sextas-feiras, o SAPO Mag vai apresentar-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Na estreia da rubrica, destaca-se o regresso dos Coldplay, o novo single de Harry Styles, a colaboração dos U2 com A. R. Rahman, a nova canção de Paul McCartney e o single que dá nome ao disco póstumo de Leonard Cohen.

Da playlist "Música Nova às Sextas #1" , fazem ainda parte as novidades musicais nacionais. Esta sexta-feira, dia 22 de novembro, Sara Carreira editou o seu primeiro álbum a solo, que conta com um novo single, "Sentimento". Já o jovem Lewis, considerado uma das promessas do hip-hop nacional e que esteve à conversa com o SAPO Mag, partilhou esta semana o seu novo tema, "Viver À Vontade".

Fernando Daniel, um dos artistas mais ouvidos no Spotify em Portugal, revelou também a sua versão de "Muito Mais Além", que faz parte da banda sonora portuguesa de "Frozen 2 - O Reino do Gelo". Já Blaya apresentou esta sexta-feira o single "Baza", marcado pelos ritmos urbanos e remetem os fãs para os tempos em que integrava a banda Buraka Som Sistema. De regresso estão também os veteranos Três Tristes Tigres, com "Galanteio", tema que antecipa um novo álbum, agendado para 2020.

Da lista fazem ainda parte os novos temas de Alicia Keys, Beck, Anitta, Courtney Love, HAIM, Jessie J, Mabel, Lewis Capaldi, ALMA, Hozier ou Plutónio, entre outros.

