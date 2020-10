"Positions", o novo single de Ariana Grande, é o lançamento da semana que mais tem dado que falar nas redes sociais. O tema fará parte do próximo disco da jovem cantora . "Mal posso esperar para vos dar o meu álbum este mês”, escreveu a artista na sua conta no Twitter.

Nas redes sociais, um dos destaque é o regresso de Nelly Furtado - esta sexta-feira, dia 23 de outubro, a artista editou "Whoa, Nelly - Digital Expanded Edition (20 Year Anniversary)", uma reedição do seu primeiro álbum. 20 anos! Como é que isto aconteceu? Estão tão animada. Obrigada por todo o amor durante estes anos", escreveu no Twitter.

Além de "Positions" e da versão acústica de "I'm Like a Bird", na playlist semanal do SAPO Mag poderá ainda ouvir "The Power Of Prayer", um dos singles do novo disco de Bruce Springsteen - o músico e a E Sstreet Band editaram esta sexta-feira "Letter To You", álbum que conta com 12 novos temas.

Em Música Nova Às Sextas poderá ainda conhecer os novos singles de FINNEAS, H.E.R., Kylie Minogue ou Woodkid.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #45:

Ariana Grande - positions

Nelly Furtado - I'm Like A Bird - Acoustic Version

FINNEAS - Can't Wait To Be Dead

Bruce Springsteen - The Power Of Prayer

H.E.R. - Damage

Ruel - distance

ROLE MODEL - alive

Arlo Parks - Green Eyes

Bea Miller - making bad decisions

Little Mix - Sweet Melody

boy pablo - wachito rico

Gorillaz - The Valley of The Pagans (feat. Beck)

Johnny Orlando - Adelaide

Melim - Amores E Flores

Major Lazer - Hell and High Water (feat. Alessia Cara)

Gloria Groove - A Tua Voz

Connie Constance - Trouble

Easy Life - Daydreams

Zedd - Inside Out (feat. Griff)

Hot Chip - Straight To The Morning

Kylie Minogue - I Love It

Emeli Sandé - More of You

Passenger - A Song for the Drunk and Broken Hearted

Morrisson - Bad Guy (feat. Loski)

BLACKSTARKIDS - ACTING NORMAL

Matias Damásio - Minha Pessoa

Russ - Freed Up

Rogg - Chuva

Doce - Um Beijo Só

Jorge Benvinda - Está A Chegar O Amor

Luiz Caracol - Olha a Onda

Fernandinho Beat Box - Vem Dançar Comigo

Marta Ren - 22:22

João Couto - Os Meus Amigos

Miguel Tela - Asas Perdidas

Rico Nasty - Don't Like Me (feat. Gucci Mane & Don Toliver)

Woodkid - In Your Likeness

MorMor - Don't Cry

Yaeji - MY IMAGINATION 상상

Julien Baker - Faith Healer

Shygirl - SLIME