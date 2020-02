O regresso de Lady Gaga à música pop e à carreira solo é o grande destaque da semana. A cantora editou esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, "Stupid Love", o primeiro single do seu próximo álbum, que deverá chegar ainda este ano.

J Balvin também revelou esta sexta-feira um novo single, que faz parte do seu disco "Colores". "Rojo" sucede aos temas "Blanco" e "Morado". Já Mabel, uma das novas estrelas da pop e conhecida pelo tema "Don't Call Me Up", lançou o seu novo single, "Boyfriend".

Céline Dion também está em destaque na playlist Música Nova Às Sextas do SAPO Mag. A cantora lançou uma versão do tema "Wicked Game" (1989), de Chris Isaak. Para a gravação da canção, a artista usou coros do cantor.

Já por Portugal, Bispo, Deejay Télio, SLR, Ala dos Namorados e André Henriques também partilharam novos singles esta semana.

