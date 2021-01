Lana Del Rey abre esta semana a playlist Música Nova Às Sextas. "Chemtrails Over the Country Club" foi composta pela cantora e Jack Antonoff e conta com um vídeo realizado por BRTHR. Além de ter revelado o novo single, a artista anunciou o lançamento do sétimo álbum de estúdio, que chega no dia 19 de março.

A playlist semanal do SAPO Mag segue com o mais recente single de ZAYN, "Connexion". O tema faz parte de "Nobody is Listening", novo álbum do britânico, que chegou esta semana aos serviços de streaming.

Syro, que esteve esta semana à conversa com o SAPO Mag (veja aqui o vídeo), também é um dos destaques da playlist Música Nova às Sextas. O jovem músico português editou um novo single, "Casa", esta sexta-feira, e está a preparar o seu primeiro álbum a solo.

A mexicana Danna Paola, que fez parte do elenco de "Elite", da Netflix, também brindou os fãs esta semana com um novo álbum, "K.O". "Friend de Semana", com Luisa Sonza e Aitana, é o tema que abre o disco e que pode ouvir na playlist do SAPO Mag.

Em Música Nova Às Sextas poderá ainda ouvir os novos temas de C. Tangana, Plutónio, Ariana Grande, Foo Fighters, Anne-Marie ou MURAIS.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

Música Nova Às Sextas #52

Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club

ZAYN - Connexion

SYRO - Casa

Danna Paola - Friend De Semana

C. Tangana - Comerte Entera

Plutónio - Lisabona

Ariana Grande - 34+35 Remix (feat. Doja Cat, Megan Thee Stallion) - Remix

Sia - Hey Boy (feat. Burna Boy)

Amor Electro - Furacão

Foo Fighters - Waiting On A War

Domi - Ondas Da Praia

Dengaz - Maria Do Rosário

Mr. Marley - Your Insta

Anne-Marie - Don't Play

MURAIS - Até De Manhã

Why Don't We - Grey

Now United - How Far We've Come

DaBaby - Masterpiece

dvsn - He Said (feat. Miguel)

Joshua Bassett - Lie Lie Lie

Travis Scott - Goosebumps - Remix

Pooh Shiesty - Guard Up

Audrey Mika - Excuses

Gallant - Comeback.

LOONY - raw

Beach Bunny - Blame Game

pink roses - drinkup

Robin Thicke - Beautiful

John The Blind - alien jewelry

Ashnikko - Deal With It (feat. Kelis)

Central Cee - Pinging (6 Figures)

You Me At Six - Glasgow

Wild Youth - Champagne Butterflies

Black Coffee - Never Gonna Forget (with Diplo feat. Elderbrook)

shame - Born in Luton

Selena Gomez - De Una Vez

Natti Natasha - ANTES QUE SALGA EL SOL

Danny Romero - Se Me Va

Dream People - People Think

Jeremy Zucker & Chelsea Cutler - This is how you fall in love

P.S. Lucas - In Between

Luca Argel - Pesadelo

Luís Peixoto - Chula do Salto

Subtil - 07-06-91