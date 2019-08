“O festival deverá voltar a levar milhares de pessoas ao Parque da Lavandeira”, refere nota camarária, frisando que o festival dedicado às famílias terá “o planeta como pano de fundo”.

Esta é a quarta edição de um evento que no ano passado juntou cerca de seis mil pessoas e em 2017 mais de 10 mil, de acordo com dados remetidos à agência Lusa pela Câmara de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

As atividades e concertos destinados a todas as gerações começam às 10:00 e ao longo do dia os participantes poderão assistir a concertos e momentos de teatro, participar em aulas de dança ou atividades radicais, integrar ‘workshops’, laboratórios experimentais, jogos ecológicos e ateliês de reciclagem.

“Muita diversão, mas também muito para aprender para melhor protegermos o nosso planeta”, garante a organização, somando às atividades enumeradas as pinturas faciais, uma zona aventura, o espaço Giotto e o planetário Suldouro.