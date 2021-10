O cineteatro S. João, no Entroncamento, recebe sexta-feira à noite a peça “O Meu Amor Virá de Comboio”, pela Ritual de Domingo, Associação Artística, acolhendo a Praça Nova de Sardoal o espetáculo de teatro “Sopa de Jerimu”, pela Circolando, no sábado à tarde, dia em que a cantora LIKA atua, à noite, no Centro Cultural Gil Vicente.

O ciclo de programação “Caminhos da Pedra” encerra domingo com o teatro de marionetas “Ninho”, pelo coletivo Partículas Elementares, no cineteatro S. João, à tarde, e atuação de Fernando Tordo, à noite, no auditório municipal de Vila Nova da Barquinha, onde apresenta “Ary dos Santos: As Histórias das Canções”.

Já o projeto “Caminhos das Pessoas” leva, sexta-feira e sábado, Miguel Horta ao Jardim da República de Abrantes, com um workshop de texturas para toda a família.

A programação, que se iniciou no passado dia 8, está disponível em https://caminhos.mediotejo.pt/, inserindo-se no projeto “Caminhos”, que se divide ao longo do ano em três ciclos culturais, envolvendo os 13 municípios associados da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.