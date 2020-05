A “pensar nos milhões de devotos ao Bom Jesus de Matosinhos”, a Câmara Municipal de Matosinhos, a ANCIMA – Associação para a Animação da Cidade de Matosinhos e a Paróquia de Matosinhos “uniram-se” para preparar um programa adequado às atuais circunstâncias, refere a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, em comunicado.

Com um programa “mais curto”, vários momentos da Festa do Senhor de Matosinhos, que habitualmente reúne um milhão de visitantes, vão ser transmitidos através das redes sociais e da televisão.

No dia 30 de maio, a página de ‘Facebook’ da autarquia vai transmitir, às 22:30, o ‘Concerto de Bolso’ com David Carreira. Na rede social, o músico vai apresentar uma gravação de alguns dos seus temas de sucesso, sendo que “para 2021, fica agendado o regresso ao palco das Festas da Cidade”, adianta a Câmara de Matosinhos.

Nessa mesma noite e rede social, será também transmitido, pela meia-noite, “um apontamento” do espetáculo de fogo de artificio, produzido por Macedos Pirotecnia.

Já no domingo, dia 31 de maio, a imagem do Senhor de Matosinhos sairá, pelas 16:00, à rua acompanhada pela Banda de Música de Matosinhos-Leça.

Para prevenir a concentração de pessoas, a autarquia avança que a procissão terá um “ritmo mais acelerado do que habitual” e percorrerá várias artérias do centro da cidade.

“Apelamos a quem vive nessas ruas que venha à janela, que estenda uma colcha ou uma manta, e que partilhe, através das redes sociais, este momento simbólico com os seus familiares e amigos. Nesta altura, devemos estar unidos e solidários com quem está confinado. Tenho a certeza de que, ao partilharmos todos, o Senhor de Matosinhos chegará ao mundo inteiro”, refere Luísa Salgueiro, citada no comunicado.

Já no dia 02 de junho, feriado municipal, será transmitida, a partir das 11:00 e em direto no Porto Canal, a Eucaristia Solene do Bom Jesus de Matosinhos, com a presença do Bispo do Porto.

De acordo com o comunicado, entre 30 de maio de 02 de junho, será lançada a iniciativa “A Nossa Festa Tem LUGAR – LOIÇA. UNIÃO. GASTRONOMIA. ANIMAÇÃO. RELIGIÃO”, assente num conjunto de desafios para que “todos participem na romaria a partir de casa”

Entre os desafios, a autarquia convida a comunidade a desenhar à janela “espirais da luz”, utilizando lanternas ao ritmo do Bolero de Ravel, aprender a receita para fazer farturas e participar num ‘quiz’ com vários sons de pregões para adivinhar na figura da cascata correspondente.

Além dos quebra-cabeças, a autarquia vai também transmitir vídeos em 360.º graus de vários locais associados à história e património do Senhor de Matosinhos, como é exemplo, a Igreja do Bom Jesus e a Feira da Louça. Os vídeos vão ser narrados pelo historiador Joel Cleto.

“Queremos que os nossos visitantes sintam que estamos juntos para que no próximo ano regressem em força e ajudem os nossos feirantes, o nosso comércio e a nossa restauração a ultrapassar este ano difícil”, afirma o presidente da ANCIMA e vice-presidente da autarquia, Fernando Rocha.

