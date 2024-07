O programa de concertos arranca no dia 26 com Moonspell e continua com Os Quatro e Meia (27), David Carreira (28), Némanus (02 de agosto), Plutónio Sets (3), Richie Campbell (04) e GNR (5), de acordo com o programa divulgado.

Todas as noites, há ainda a atuação de outros grupos ou DJ.

Os concertos vão ter entradas pagas entre os oito e os 10 euros por noite, à exceção do de dia 5, feriado municipal, que é gratuito.

As Festas de Peniche, no distrito de Leiria, em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, são também conhecidas pela única procissão marítima noturna do país, que se realiza na noite de 3 de agosto há mais de sete décadas.

Integram a procissão do mar várias dezenas de embarcações não só de Peniche, mas também da Nazaré e de Ribamar, da Lourinhã, que saem para o mar engalanadas e iluminadas.

A procissão culmina com o lançamento de fogo-de-artifício da marina.

Em paralelo, os visitantes podem ainda divertir-se em vários carrosséis, que estão na cidade durante um mês, ou fazer compras na feira tradicional com dezenas de comerciantes.