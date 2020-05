"Tempestade" é o novo tema de Pedro Abrunhosa, que reflete sobre a nova realidade que vivemos e que "nos canta os futuros por inteiro, solares, cheios de amanhãs e de possibilidades". A canção conta com a participação de Carolina Deslandes.

"Pedro Abrunhosa é cada vez mais um guardião do futuro do cancioneiro português, a que agora acrescenta 'Tempestade'. Para que nunca nos esqueçamos", frisa a Universal Music Portugal em comunicado.

Para Pedro Abrunhosa, "nenhum silêncio é mais trágico do que o dos pássaros e dos poetas". "Ambos prenunciam tempos difíceis. ‘Tempestade’ é metáfora desta anormal normalidade e do simbólico canto de ambos, se é que alguma vez foram distintos. Não chegam os ‘lives’ nas redes sociais, nem a partilha renovada dos antigos textos para dar continuidade à obra enquanto autor. É preciso continuar a escrever. Escrever canções. Elas são tojo com raiz no futuro. E do futuro ninguém quer só metade", sublinha o músico.

"Tempestade" conta com produção de Diogo Piçarra, João Bessa, Rui Paiva e Pedro Abrunhosa. O videoclip do tema foi totalmente produzido em teletrabalho.

Veja o vídeo: