Na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar", do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, André Sardet revelou que enviou por engano uma mensagem a Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce). No texto, o cantor confessava que não gostava da influencer e blogger.

"A senhora ou a agente da senhora tinha enviado para o meu hotel vários e-mails a pedir para ela lá ficar e trocar por posts. (...) Falámos internamente e eu fui contra. Se quer vir, paga. Não fica no meu hotel e eu a pagar. Mas a decisão foi que ela lá fosse ao hotel. Ela fez um post e um amigo meu enviou-me o post. E eu respondi ao meu amigo a dizer: 'Não gosto nada dessa gaja'. E foi para ela", contou o artista no programa das manhãs da Rádio Renascença.

Em conversa com Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves, André Sardet revelou ainda que a Pipoca Mais Doce lhe respondeu a dizer que era engano. "Eu disse que era para ela, pedi desculpa e pedi para não levar a mal. Depois dos meus 40 anos, já posso dizer as coisas como os malucos. Depois fui alvo de uma piadola no espetáculo dela“, contou.

No programa, Ana Garcia Martins surpreendeu o cantor. "André, um grande beijinho. Dizer que o teu hotel é absolutamente incrível. O único problema é que a qualquer momento tu podes aparecer a cantar e é muito chato para os hóspedes. Não faças isso. Beijinhos", gracejou.

Veja aqui o vídeo.