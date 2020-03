Devido à pandemia da COVID-19, Diogo Piçarra teve de adiar a sua estreia na Altice Arena, em Lisboa. Este sábado, 28 de março, para assinalar o dia em que iria subir ao palco da maior sala do país, o músico surpreendeu os fãs e lançou um tema inédito.

"Diogo Piçarra viu adiada a sua atuação no maior palco do país, a Altice Arena, em Lisboa, mas, no passado sábado, a data em que o concerto estava inicialmente marcado, foi rico em surpresas para os fãs", frisa a Universal Music em comunicado.

O artista lançou de surpresa uma canção inédita nos serviços de streaming. "Silêncio" é o primeiro tema editado após o lançamento do seu mais recente álbum, "South Side Boy" (2019).

Ouça o tema:

No sábado, Diogo Piçarra participou também no #LaLigaSantanderFest, um evento promovido pela liga de futebol espanhola e que contou com atuações de Alejandro Sanz, David Bisbal, Juanes, Aitana, Sebastián Yatra ou Antonio Orozco.