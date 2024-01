“Não ria. O humor é um assunto muito sério - 100 anos de SAM” reúne cartoons, colagens, desenhos originais, esculturas e pequenos filmes, que mostram quem foi SAM, o criador de Guarda Ricardo e Heloísa, atento à realidade política e social, “um cartoonista português que merece não só a recordação, como reedições dos seus livros e outras exposições”, disse à Lusa o comissário da exposição, Tiago Guerreiro, durante a montagem da mostra.

Samuel Torres de Carvalho nasceu em Lisboa em 31 de janeiro de 1924. Engenheiro de formação e profissão, aos 44 anos passou a dedicar-se às artes gráficas e plásticas, assinando como SAM.

Até morrer, em 1993, teve “uma produção imensa de objetos, de pintura, de desenhos”. “Chegou a publicar fora, em França, em Espanha, tem desenhos em inglês, que nunca chegaram a ser publicados, estava preparado, aberto ao mundo”, recordou uma das filhas, Laura Torres de Carvalho, na mesma ocasião.

Tiago Guerreiro tinha dez anos quando SAM morreu e só mais tarde teve contacto com o trabalho do cartoonista que “marcou uma época”: “O SAM no contexto do cartoon político nacional é uma figura muito importante”.

O comissário da exposição salienta “vários aspetos interessantes” na obra de SAM, entre os quais a autorreferencialidade e autocitação.

“Há na obra plástica personagens que vêm do cartoon. E depois encontramos na obra gráfica objetos que vêm da obra plástica, como a série das cadeiras”, referiu.

Além das cadeiras, SAM dedicou séries a objetos como bules, torneiras, enxadas ou funis. O artista pegava em objetos funcionais e transformava-os em objetos artísticos ou decorativos. “Pegava num bule e criava cem, entre os quais um bule com buracos, outro que verte ao contrário”, recordou Laura Torres de Carvalho.

Para Tiago Guerreiro, “como quase todos os cartoonistas políticos, no trabalho de SAM há o lado social e político”.

“Os cartoons que fazia diariamente", para jornais como Notícias da Amadora, Diário de Notícias, Público, Expresso e Jornal do Comércio, "acompanham a atualidade política”, disse.

A exposição, que ocupa a Sala Paródia do museu, começa com os cartoons de antes e pós 25 de Abril, “muitos deles datados, como um que aborda aprovação da então nova lei do divórcio”.

“Depois passamos a uns mais políticos e sociais com os quais nos podemos identificar, como cidadãos, portugueses, lisboetas, porque abordam temas muito atuais, desde a crise nos jornais e precariedade no jornalismo à crise na habitação, passando pelos problemas nos transportes públicos”, referiu Tiago Guerreiro.

Através desta seleção prova-se que o trabalho do cartoonista “pode ainda ser atual”, apesar de ter sido produzido há cerca de 40 anos.

Selecionar os cartoons para mostrar foi difícil, assumiu o comissário, que teve de selecionar os expostos entre cerca de 700.

Em “Não ria. O humor é um assunto muito sério” é também dado destaque a algumas das personagens criadas por SAM: “A mais conhecida de todas, a mais popular é o Guarda Ricardo, que entre 1972 e 1993 esteve nas páginas de vários jornais”.

Além do Guarda Ricardo, estão também na exposição Marguerite, que não é de cartoon, “conhecida pelos seus seios elásticos, que se movem, que se transformam”, e Heloísa, “que é a pureza, a inocência, a ingenuidade, a sonhadora”.

“Como são muitas peças e um espaço tão pequenino decidimos fazer uma segunda parte desta exposição”, revelou Tiago Guerreiro, explicando que alguns desenhos expostos serão trocados, a partir de 26 de março, por outros.

Na exposição serão também mostrados quatro pequenos filmes, de uma série de 44, “escrita e pensada por SAM para ser interpretada por Mário Viegas e Vitor Norte” em 1989, que foi exibida em horário nobre na RTP. Chamava-se “Um filmezinho de SAM”.

Ainda que não faça parte da mostra, não muito longe do Museu, na margem do lago do topo Sul do Jardim do Campo Grande, está localizada uma estátua da autoria de SAM: a fonte-escultura “A Infância”, “uma figura ‘boteriana’ [em referência ao artista colombiano Fernando Botero] com seios por onde sai água”.

Os trabalhos que compõem “Não ria. O humor é um assunto muito sério” foram criados numa altura em que havia apenas dois canais de televisão, os serviços de ‘streaming’ e as redes sociais estavam longe surgir e a rádio ocupava mais horas na vida das pessoas. Nessa altura, SAM marcava frequentemente presença na televisão, na rádio e nos jornais.

Outra das filhas do artista, Cristina Ruiz, recorda que no pós-25 de Abril de 1974 e na década de 1980 “era um bocado avassalador” ir a qualquer lado com o pai.

“No cinema ele entrava já às escuras, e assim ninguém o reconhecia. Eram filas de pessoas para pedir autógrafos e desenhos, até porque ele dava desenhos a toda a gente”, recordou.

“Hoje são 200 mil, na altura eram meia dúzia de pessoas que eram famosas. Foi uma altura complicada no país, tudo muito acelerado por causa da revolução [25 de Abril de 1974, que pôs fim a 48 anos de ditadura] e ele fez parte desse ‘boom’. Era uma pessoa superconhecida, toda a gente sabia quem era o SAM”, referiu Cristina Ruiz.

Quase 31 anos após a morte de SAM, o espólio do artista está disperso por vários locais.

SAM queria que as suas obras permanecessem unidas e que servissem de base a um museu do humor. Mas, apesar das tentativas dos filhos ao longo de vários anos, “as coisas não se proporcionaram”, contou Laura Torres de Carvalho.

“Fizemos várias tentativas com a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Oeiras e outras à volta de Lisboa, mas não se conseguiu ir para a frente com nenhuma. Quinze anos depois da morte do meu pai [em 2008], tivemos que deixar o atelier [onde estava o espólio guardado]”, recordou.

O “último recurso” foi a realização de um leilão. Doar as peças “não era a melhor solução”. “Os museus estão cheios, nas caves, nos sótãos, de coisas dadas pelas pessoas e que não são valorizadas”, justificou.

O espólio de objetos, cerca de 500 peças, foi adquirido pela Câmara Municipal de Serpa. Os desenhos, entre cinco mil a seis mil, foram distribuídos entre os três filhos de SAM, havendo alguns na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, “vendidos ainda em vida”, e outros no Museu Nacional de Imprensa, no Porto.

Embora tenha publicado alguns livros, como “O Funil” (1971), “O Guarda Ricardo” (1973, 1975 e 1976), “ContestaSAM” (1974) e “Querida Heloísa” (1983), não há nenhum livro dedicado à vida e obra de SAM, mas “há um projeto”, que para já não passa disso mesmo, revelaram as filhas.

A inauguração de “Não ria. O humor é um assunto muito sério – 100 anos de SAM” está marcada para as 18:00 de hoje e tem entrada livre.

A exposição fica patente até 19 de maio.