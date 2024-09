As estrelas, de Taylor Swift a George Clooney, estão a aglomerar-se para apoiar Kamala Harris nas eleições para presidência dos EUA em novembro, mas provavelmente não vão mudar a situação quando se trata dos eleitores e são vistas por 'insiders' como mais eficazes como fonte de financiamento.

Harris desfruta de apoio de longa data em Los Angeles, e a "Kamala-mania" disparou na capital do entretenimento dos EUA desde que substituiu Joe Biden na liderança da candidatura do Partido Democrata, de acordo com Ellen Goldsmith-Vein, uma produtora de Hollywood e importante arrecadadora de fundos.

"O entusiasmo parece o primeiro ciclo de [Barack] Obama", disse à AFP (France-Presse) por e-mail.

"Isto não quer dizer que as outras campanhas presidenciais, especialmente a de Hillary Clinton, não tiveram um entusiasmo incrível, mas esta parece transformadora", esclareceu.

A questão de como canalizar esse mediatismo das estrelas é uma questão delicada. Pode ter um impacto mínimo ou até mesmo adverso.

"Não há muitas provas que sugiram que fazem alguma diferença em termos de apoio a candidatos", diz Mark Harvey, professor associado da Universidade de Saint Mary e autor de "Celebrity Influence: Politics, Persuasion, and Issue-Based Advocacy".

Partilhas nas redes sociais mal formuladas de ídolos de tendência liberal podem, na verdade, "ser alienantes", acrescentou.

Um estudo académico a ser publicado em breve descobriu que uma hipotética partilha de "vote Democrata" de Swift tornaria os seus indecisos fãs "menos propensos na verdade a quererem ir às urnas", enquanto uma partilha não partidária aumentaria a probabilidade de votar, nota Harvey.

A partilha recente de Swift no Instagram tentou encontrar um equilíbrio, dizendo que votaria em Harris, mas pedindo aos fãs que fizessem a sua própria escolha - e adicionando uma ligação para o registo de link para se registarem para votar.

"Normalmente, as estrelas não têm impacto significativo na mudança do voto das pessoas, mas podem ser incrivelmente importantes para impulsionar a arrecadação de fundos e provavelmente também devem ser mais utilizadas para impulsionar o registo de eleitores", diz Goldsmith-Vein.

Indústria de Hollywood

Harris deve chegar a Los Angeles no domingo para o seu primeiro grande evento de arrecadação de fundos na cidade desde que assumiu a candidatura.

A Califórnia é tradicionalmente uma fonte de receitas para os democratas, e a mais recente nomeada do Partido Democrata tem raízes extraordinariamente profundas em Hollywood, possuindo ainda uma casa no bairro vizinho de Brentwood.

Harris foi apresentada ao seu marido, o advogado de entretenimento Doug Emhoff, pelo realizador e produtor Reggie Hudlin e a sua esposa, e é amiga íntima da chefe de televisão da Disney e potencial futura presidente-executiva Dana Walden.

Ela já desfrutou do apoio e doações descomunais de Hollywood nas suas corridas bem-sucedidas para procuradora-geral da Califórnia e senadora dos EUA — bem como na sua tentativa fracassada de nomeação presidencial em 2019.

Esta quinta-feira, Sheryl Lee Ralph, da série "Abbott Elementary", vai ser a anfitriã de um evento em Los Angeles para o Fundo Harris Victory [Fundo da vitória de Harris, em tradução livre].

E na semana passada, Jennifer Lopez, Meryl Streep e Ben Stiller apresentaram-se remotamente para elogiar Harris num comício virtual organizado por Oprah Winfrey.

Kamala Harris com Oprah Winfrey a 19 de setembro de 2024

Uma pesquisa pelos registos de doações federais mostra que atores como Laura Dern, Danny DeVito e Bob Odenkirk doaram desde que Harris se tornou a nomeada

Mas "o maior dinheiro vem da indústria de Hollywood", incluindo os chefes de estúdios e plataformas de streaming, diz Steven J. Ross, autor de "Hollywood, Left and Right".

Tradicionalmente, estes líderes doam quantias iguais para democratas e republicanos, "de certa forma para estarem bem com os dois lados, só por precaução", acrescentou.

Ainda assim, um evento ainda para Joe Biden em junho com Clooney, Julia Roberts e Jimmy Kimmel arrecadou 30 milhões de dólares, um recorde.

"Historicamente, Hollywood tem estado muito mais alinhada com o Partido Democrata, e isso não é diferente nesta eleição", diz Goldsmith-Vein.

Ferramentas emocionais

Quando se trata de dizer aos fãs como votar, as coisas ficam complicadas para as estrelas, mas podem chamar a atenção para consciencializar sobre temas não-polarizadores — principalmente se tiverem experiência nessa área e utilizarem os talentos que as tornaram famosas, explica Harvey.

“Não se vai convencer as pessoas a desistirem das armas ou a mudarem de ideia sobre o aborto”, diz.

"Se pensarmos no Bono dos U2, que é um defensor muito eficaz da investigação sobre a SIDA, do alívio da dívida nos países em desenvolvimento... ele é capaz de apresentar argumentos académicos e económicos realmente sólidos, mas ao mesmo tempo, usa a música e o resto. As ferramentas emocionais que tem para convencer as pessoas", destaca.

Para este especialista, o impacto de Taylor Swift seria muito maior se saísse do Instagram e cantasse num evento de angariação de fundos ou num comício de campanha, porque “as pessoas pagarão para ver os seus ídolos fazer o que elas gostam de as ver fazer”.