Os NCT 127 (Neo Culture Technology e 127, que marca a coordenada de longitude de Seul), são o segundo grupo masculino sul-coreano do projeto NCT, criado pela SM Entertainment. A banda de Johnny, Haechan, Mark, Jaehyun, Taeyong, Yuta, Taeil e Doyoung, que nasceu em 2016, subiu este domingo, dia 3 de novembro, ao palco dos MTV Europe Music Awards, em Sevilha.

Os sul-coreanos fizeram história ao serem o primeiro grupo de K-pop a atuar uma cerimónia de entrega de prémios da MTV. No palco dos EMAs, os NCT 127 apresentaram o novo single "Highway To Heaven".

A atuação no palco do centro de congressos de Sevilha também foi a primeira vez que o grupo apresentou a versão em inglês do tema em televisão. Segundo a MTV, a atuação do grupo foi a mais comentada nas redes sociais dos MTV EMAs 2019.

Veja um excerto da atuação:

Em entrevista ao SAPO Mag na red carpet dos MTV EMAs, a banda confessou que estava "entusiasmada" por subir ao palco da cerimónia. "É fantástico, estamos muito entusiasmados. É a nossa primeira atuação nos MTV EMAs e estamos muito honrados por estar aqui", frisaram.

"Gostaríamos de ir a Portugal também. Esperamos um dia conhecer todos os fãs portugueses", acrescentou a banda ao SAPO Mag.