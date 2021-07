Billie Eilish passeia pela estrada e no meio de carros de corrida no videoclip de "NDA", o novo single da norte-americana. O vídeo lançado esta sexta-feira, dia 9 de julho, foi realizado pela cantora.

"NDA" é o mais recente avanço do álbum "Happier Than Ever", com lançamento marcado para o dia 30 de julho. A canção sucede a "Lost Cause", "My Future", "Your Power" e "Then I Am".

O videoclip foi gravado em apenas um take, sem qualquer pausa. No vídeo, a cantora, enquanto passeia por uma estrada, é rodeada por 25 carros de corrida, que fazem várias acrobacias.

Veja o vídeo: