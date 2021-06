Para surpreender os fãs, Nelly Furtado revelou esta sexta-feira, dia 4 de junho uma versão especial de "Loose". A cantora editou o seu terceiro disco há 15 anos, em junho de 2006.

O disco contou com oito singles, que se destacaram nos tops mundiais - "Promiscuous" e "Say It Right" chegou à liderança do ranking nos Estados Unidos, e "Maneater" conquistou a primeira posição no top do Reino Unido.

A canção "Say It Right" recebeu ainda duas nomeações na 50ª edição do Grammy Awards, para Melhor Colaboração Pop com Vocais" e Melhor Performance Vocal Pop Feminina.

Disponível nos serviços de streaming, "Loose (Expanded Edition)" conta com 22 temas, com 12 "raras versões e canções bónus", que não se encontram disponíveis nas plataformas de música online.