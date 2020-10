Depois de editar o seu sexto álbum de estúdio, em março de 2017, Nelly Furtado afastou-se dos holofotes da fama e dos palcos. No Twitter e instagram, a artista apagou todas as suas publicações e no Facebook a última partilha foi há dois anos, em setembro de 2018.

Mas este fim de semana, a artista surpreendeu os seguidores ao atualizar as fotografias de perfil das suas contas nas redes sociais. No Twitter, Instagram e Facebook, Nelly Furtado carregou uma nova imagem com o seu logotipo, sem avançar com mais detalhes.

Milhares de fãs da cantora reagiram à atualização e esperam que seja a primeira pista sobre o próximo projeto da cantora no mundo da música.

Este mês, Nelly Furtado celebra 20 anos de carreira - a artista lançou o seu primeiro álbum, "Whoa, Nelly!", a 24 de outubro de 2000. I'm Like a Bird", "Turn Off the Light", "On The Radio" e "Hey Man" foram alguns dos singles do disco.