Nelly Furtado foi a cabeça de cartaz do terceiro e último dia do North Festival. Para o concerto deste domingo, dia 26 de maio, no Parque de Serralves, no Porto, a artista lusodescendente convidou Ana Moura.

Em palco, as duas cantoras recordaram "Força", single do álbum "Folklore", lançado em 2004, e Hino do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, que decorreu em Portugal.

