Mais uma para a coleção de histórias bizarras: Nicolas Cage comprou um bilhete de avião para o amigo imaginário de um dos seus filhos?

"Estive uma vez num avião com NC e o seu filho e um lugar também tinha sido comprado para o seu amigo imaginário", escreveu a atriz Minnie Driver no espaço de comentários de um post no Instagram que se tornou viral sobre histórias bizarras envolvendo direta ou indiretamente o vencedor do Óscar.

A mensagem da atriz nomeada para os Óscares por "O Bom Rebelde" (1997) terminava com o símbolo de um coração (negro).

Minnie Driver

Não se sabe a qual dos filhos se estava a referir, mas a história deve ser muito antiga: Nicolas Cage é pai de Weston, de 32 anos, e Kal-El, de 17.

Uma filha, August Francesca, nasceu no ano passado.

Tudo começou na segunda-feira quando uma mulher partilhou a sua história bizarra envolvendo o ator, alegando que recusou o pedido do gerente de um hotel para que ela e o noivo desistissem da sua suite de núpcias para que uma "celebridade" pudesse lá ficar durante "um longo período".

"No fim de semana do nosso casamento, vimos Nicolas Cage a andar pelo hotel. Nic Cage tentou arruinar o meu casamento e esta é a minha história", concluiu o texto, o primeiro do post com várias imagens com relatos bizarros de outras pessoas retirados da internet.

O Page Six entrou em contacto com um representante do ator, que negou as duas histórias que se tornaram virais.