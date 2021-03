Cinco anos depois de "Strange Little Birds", os Garbage preparam-se para editar um novo álbum este verão, a 11 de junho, através da Stunvolume / Infectious Music.

"No Gods No Masters", o sétimo longa-duração do quarteto norte-americano, foi anunciado esta terça-feira em simultâneo com o lançamento do primeiro single, "The Men Who Rule The World".

Produzido pelo colaborador de longa data Billy Bush, o disco expressa uma forma de "tentar entender o quão louco o mundo é e o caos surpreendente em que nos encontramos", avança Shirley Manson nas redes sociais. "É o álbum que sentimos que tínhamos de fazer neste momento", acrescenta a vocalista, assinalando que as canções foram inspiradas pelo "capitalismo, luxúria, perda e luto".

O primeiro single aborda temas como o "racismo, o sexismo e a misoginia", refere ainda Manson. O videoclip do tema, realizado pelo artista chileno Javi.MiAmor, também foi divulgado esta terça-feira e pode ser visto aqui.

A versão deluxe do álbum vai incluir canções raras e versões de "Starman", de David Bowie, e "Because the Night", composta por Bruce Springsteen e Patti Smith.

Alinhamento de "No Gods No Masters":

01. The Men Who Rule the World

02. The Creeps

03. Uncomfortably Me

04. Wolves

05. Waiting for God

06. Godhead

07. Anonymous XXX

08. A Woman Destroyed

09. Flipping the Bird

10. No Gods No Masters

11. This City Will Kill You

Temas extra da edição deluxe:

12. No Horses

13. Starman

14. Girls Talk (feat. Brody Dalle)

15. Because the Night (feat. Screaming Females)

16. On Fire

17. The Chemicals (feat. Brian Aubert)

18. Destroying Angels (feat. John Doe & Exene Cervenka)

19. Time Will Destroy Everything